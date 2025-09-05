「1000億円の男」。京畿道果川（キョンギド・クァチョン）レッツランパークソウルでは7日、第8回コリアカップ（1800メートル、賞金総額16億ウォン）とコリアスプリント（1200メートル、賞金総額14億ウォン）が開かれる。今回のコリアスプリントには日本を代表する騎手、武豊（56）が出場する。武豊は1987年にデビューして以来38年間に通算4600勝した日本競馬の生きた伝説だ。獲得賞金総額は1058億円にのぼる。競馬の賞金は基本的に