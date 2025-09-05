BCLカンパニーが手がける新ブランド「qruam（キュルアム）」から、リキッドアイライナー全9色が9月30日よりQoo10内の公式ショップにて発売される。【写真】ナチュラルに目元に溶け込むカラー、「アイチューニングライナー」使用例「qruam」は、今日の気分に合ったメイクを音楽のようにセレクトして、「きゅるん」と胸が高鳴るようなコスメを提案する新ブランド。誰もが自分に似合う色を見つけられるようにと、普段使いしやすい