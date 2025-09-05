お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士（34）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。相方・林田洋平（32）との2ショットが反響を呼んでいる。酒井は「ザ・マミィ結成7周年でございます」と報告。ハンチング帽をかぶった林田に酒井が手と顔を寄せ、渋い雰囲気をかもし出した写真を披露した。そして、ファンに向けて「そして本日はキングオブコント準決勝でございます。皆様どうかご贔屓のほどお願いいたします。えへへ」とつ