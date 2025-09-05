パイレーツ戦の8回、二飛に倒れたドジャース・大谷＝ピッツバーグ（共同）【ピッツバーグ共同】米大リーグは4日、各地で行われ、ドジャースの大谷はピッツバーグでのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数無安打だった。チームは3―5で敗れ、3連敗を喫した。鈴木のカブス、吉田のレッドソックスは試合がなかった。