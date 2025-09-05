オタフクソースはマレーシアの現地法人、オタフクソースマレーシアが新社屋と工場を移転新設したと発表した。ハラール認証を受けた工場として7月1日、ヌグリ・スンビラン州に稼働。ソースやたれ、酢などを製造する。工場用地は9066?で、年間6000㎘の生産能力を持つ。オタフクソースはお好み焼などの普及を目指し、ハラール対応の調味料を製造販売する現地法人を2016年に設立。翌年、16品目でマレーシアのハラール認証を取得