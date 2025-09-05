食品卸の広川（広島市）は今期、「育てよう」をスローガンに掲げ?業務の平準化?採算販売の徹底?人と人をつなぐ――という3つの取り組みに重点を置く。8月26日、取引先メーカー87社が参加し広島ガーデンパレスで開いた「広栄会」の席上、廣川正和社長が方針を示した。廣川社長はスローガンについて「事業、人材、社内外の関係。これら欠かすことのできない財産を全社一丸となって育む。とりわけ大切なのは一人ひとりの成長だ」と述