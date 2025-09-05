8月30日に結婚を報告した、YouTuberのはじめしゃちょー（32）が2カ月かけてリフォームした“5億円の豪邸”を披露し、反響を呼んでいる。【映像】はじめしゃちょーの5億円の豪邸（複数カット）2021年8月に、静岡県にある約3億円の家を購入したことを報告していたはじめしゃちょー。これまで、2600万円をかけて増設したサウナや1億円で作った映画館など、自宅の改造を重ねており、総額5億円に達していることを明かしていた。2カ