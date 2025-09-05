ヤクルト本社は、創業90周年を機に、社員の家族を本社に招く「ヤクルトファミリーデー」を初開催した。8月4日、20日、23日の3日間にわたり実施され、計246人が参加した。当日は社長のメッセージをはじめ執務フロア見学やオンライン工場見学、社員食堂での昼食会などを通じて、家族が職場の雰囲気を体感。子どもたちと社員による名刺交換も行われ、家族が働く職場を身近に感じる機会となった。当日は東京ヤクルトスワローズの山田哲