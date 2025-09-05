気象台は、午前10時25分に、洪水警報を西尾市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を岡崎市、西尾市、田原市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】愛知県・西尾市に発表 5日10:25時点愛知県では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岡崎市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前に警戒1時間最大雨量50