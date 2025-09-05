今年の妻への誕生日プレゼントは、リクエストに応えて甘酒メーカー。炊いたご飯に麹と水を足して機械にセット。60℃・8時間で簡単に出来上がる。猛暑の栄養補給と疲労回復、そして腸活に大いに効果を発揮している模様だ。▼米麹甘酒には、ぶどう糖やビタミンB群、必須アミノ酸、オリゴ糖、食物繊維などの栄養素が含まれており、その健康効果もエネルギー補給や腸内環境の改善、免疫力向上など幅広い。「飲む点滴」と言われる所以だ