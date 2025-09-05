とちぎテレビ ４日午後４時すぎ、宇都宮市大通り２丁目にある店舗に乗用車が突っ込む事故がありました。 警察によりますと、車は高齢の男性が運転していたということで、この事故によるけが人はいないということです。 車が突っ込んだ店舗のシャッターは大きく歪み、隣接している店舗では、屋外に置いていたコメの袋が破れるなどの被害があったということです。 隣接している店舗の店員は、「ガガーという音