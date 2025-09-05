「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（8月29日（金）〜9月4日（木））を数字とともにご紹介します。約530万円高級スーパーのエレウォン、NYの超高額クラブ内に出店米LA発の高級スーパー、エレウォン（Erewhon）が、NYに初進出する。場所はウエストビレッジの120リロイ・ストリートで、会員制スポーツ施設プライベート・パデルクラブ内に小型店舗を開業する。入会金は3万6000ドル（約530万円）と超高額。キー