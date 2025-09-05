Do As Infinityが、ビルボードライブツアーを11月より開催する。 （関連：Do As Infinity、『ALIVE』ツアーで繰り広げた“刺激的な冒険”東京公演を振り返る） 昨年結成25周年を迎えたDo As Infinityが、3都市のビルボードライブへ登場。11月21日に横浜公演、11月29日に東京公演、12月6日に大阪公演が開催される。バンド編成ならではの力強く繊細なメロディが交差する、生の“Do Asサウンド”に包