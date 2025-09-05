台風15号（ペイパー）は５日(金)午前1時ごろ高知県宿毛市付近に上陸しました。午前9時ごろには和歌山県北部に再び上陸し、台風の中心は近畿から東海、関東へと進む見込みです。中心の東側で発達した雨雲がかかる状態になっています。「台風の中心の先」の地域では5日は大雨への警戒をしてください。台風15号は、5日午前8時現在、和歌山県御坊市の西南西およそ30キロにあって1時間に35キロの速さで東北東に進んでいます。中心気圧は