東大合格者数で44年連続で日本一を達成している開成で中国人の生徒数が増えている。開成卒業後、東京大学理科一類を経て、東大院で学びながら、家庭教師サービスの事業をしている後藤弘さんは「中国人家庭の教育にかけるパワーはすごい。お金に糸目はつけず、中高一貫校への進学率が高い都内の区にわざわざ引っ越してくることも少なくない」という――。撮影＝プレジデントオンライン編集部■開成で見た中国人同級生の「規格外」ぶ