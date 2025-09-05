今年、デビュー15周年を迎えた純烈。『NHK紅白歌合戦』には'18年から7年連続で出場し、昨秋には初の武道館公演を行った。そんな華やかさの裏には、必ずといっていいほど苦難が伴った。売れない日々、地方巡業、契約解除、スキャンダル、脱退、卒業……。【写真】デビュー15周年の純烈、本音ぶっちゃけまくりのSPカット9月5日に公開される『純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか』では酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太に密着、