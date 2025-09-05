◇サッカー・国際親善試合日本―メキシコ（2025年9月6日米国・オークランドコロシアム）米国遠征中の日本代表は4日（日本時間5日）、米カリフォルニア州オークランドで全体練習を行い、6日（同7日）のメキシコ戦に向けて調整した。報道陣に公開された冒頭約30分間では招集全27選手がピッチで調整。ウオーミングアップやボール回しを終えると、ビルドアップからのシュート練習を実施した。▽日本代表の米国遠征メンバー【