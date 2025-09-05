4日、フランス・パリで開かれた有志国連合の会合後、ウクライナのゼレンスキー大統領（左）と並んで記者会見するマクロン大統領（ロイター＝共同）【パリ、キーウ共同】ウクライナ支援の有志国連合は4日、パリで首脳会合を開き、ウクライナのゼレンスキー大統領も出席した。ロシアとの戦闘終結後にウクライナに提供する「安全の保証」について議論。フランスのマクロン大統領は会合後、ゼレンスキー氏との共同記者会見で26カ国が