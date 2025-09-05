スペイン１部レアル・マドリードの同国代表ＤＦラウル・アセンシオ（２２）がトルコに移籍することになりそうだ。昨季、ＤＦ陣にケガ人が続出したチームでチャンスをつかみ、スペイン代表入りを果たすまでに成長したアセンシオもシャビ・アロンソ監督を迎えた今季は出番が限られている。すでに欧州主要リーグの移籍市場は締め切られているが、トルコだけは１２日まで移籍が可能とあって同１部ベシクタシュが獲得に乗り出してい