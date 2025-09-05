中日は5日、祖父江大輔投手が今季限りで現役引退すると発表した。祖父江は13年ドラフト5位で中日に入団すると、プロ1年目の14年に54試合位登板し、20年には最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得するなど、長年ドラゴンズのブルペンを支えた。14年から10年連続で30試合以上に登板していたが、24年が28試合、今季もここまで18試合の登板にとどまっていた。通算成績は509試合に登板して、17勝27敗136ホールド12セーブ、防御率3.04