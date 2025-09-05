ケラリーノ・サンドロヴィッチさん（左）と大倉孝二さん=篠塚ようこ撮影現実と妄想の区別がつかなくなり、荒唐無稽な行動を繰り広げる男の行方を描いたスペインの作家・セルバンテスの小説『ドン・キホーテ』をもとにした舞台「最後のドン・キホーテ THE LAST REMAKE of Don Quixote」｡劇作家・演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチ(KERA)さんが新たな冒険物語として紡ぎます。KERAさんと、主演を務める大倉孝二さんに、“狂気