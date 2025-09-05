絵・大村雪乃 生きているかぎり、暴力はそこにある。たとえば、愛する者の何気ない一言があなたを傷つける。あなたに良かれと思って、というのがお決まりの言い訳だ。だがその論理を受け入れてしまえば、あなたは踏みにじられ続けることになる。それは個人の関係に限らない。一つの社会が、あるいは一つの国家さえ暴力に晒（さら）される。それは愛ではなく暴力だった。その認識は時に苦痛を伴う。しかし、その苦しみを乗り越