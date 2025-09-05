韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は9月1日から2日までの2日間、忠清南道天安市（チュンチョンナムド・チョナンシ）のONシティホテルで「Kリーグテクニカルダイレクターセミナー」を開催した。【写真】Kリーグ美人チアの大胆スイムウェアテクニカルダイレクターはクラブの技術発展プログラムを企画および管理する職責で、選手構成やユースシステム管理など、選手に関する総括業務を担当する。Kリーグでは、2026年よりすべてのク