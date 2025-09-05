女子サッカー、ウィメンズスーパーリーグ所属のリバプールが、同マンチェスターＣから日本代表ＤＦ清水梨紗を期限付き移籍で獲得すると発表した。清水はなでしこジャパンの絶対的主力の１人。サイドバックとして昨夏マンチェスターＣに移籍を果たしたが、パリ五輪にて右膝前十字じん帯断裂の大けがを負い、先日のプレシーズンマッチで実戦復帰を果たしていた。同じく代表の長野風花とも共闘することとなり、新天地での活躍も