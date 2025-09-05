◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌・芝１８００メートル）出走馬１２頭の枠順が、９月５日午前に決定した。７月６日の新馬戦を７馬身差で快勝したショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は４枠４番に決まった。鞍上は引き続き池添謙一騎手。アーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は、７枠１０番からのスタート。こちらも７月２０日の新馬戦を勝利しての２戦目