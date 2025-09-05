ＡＮＡホールディングスと米ジョビー・アビエーションは４日、大阪・関西万博で１０月に実施する次世代の移動手段「空飛ぶクルマ」のデモ飛行の概要を発表した。ジョビー製の機体を用いて、これまでにデモ飛行した２陣営よりも広範囲を飛び、大屋根リング上や西ゲート前からも飛行する様子が見られるという。デモ飛行は１日から閉幕日の１３日まで、３日と８日を除く１１日間、原則１日２回、午前１１時頃と午後２時頃から行う