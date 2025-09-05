三重県知事選挙で、投票した人を対象にした宿泊料金の割引サービスが三菰野町の温泉旅館で行われています。センキョ割を行っているのは湯の山温泉にある「彩向陽」で、三重県知事選挙の投票済証明書を提示することで、通常の3割引で宿泊できます。彩向陽の竹中祐介支配人は「投票に行くということにまず興味を持ってもらい、気軽にいっていただけるきっかけになれば」と話しています。対象となる一泊二食付きのプランでは、伊勢エ