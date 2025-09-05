先月、三重県松阪市の市道で10代の男女3人が乗った乗用車が民家に衝突し、後部座席に乗っていた19歳の女子大学生が死亡した事故で、警察は4日、運転していた19歳の男を飲酒運転などの疑いで逮捕しました。危険運転致死傷と飲酒運転の疑いで逮捕されたのは、松阪市に住む無職の19歳の男です。この事故は先月18日午前3時過ぎ、松阪市小黒田町の市道で10代の男女3人が乗った乗用車が民家に衝突し、1人が死亡、2人が重軽傷を負ったもの