静岡県掛川市に住む男性が、SNSで知り合った株投資の勉強会を名乗る詐欺グループの人物らに4500万円をだまし取られる事件がありました。 被害に遭ったのは掛川市に住む40代の会社役員の男性です。 警察によりますと、男性は4月上旬頃、SNSで知り合った株投資の勉強会を名乗る詐欺グループの人物らから「指示通りに株を購入すれば必ずもうかる」などと誘われ、4月上旬から6月上旬にかけて9回にわたって指定された口座