「地元産の新米の美味しさを知ってもらいたい」とJA種子屋久が無償で西之表市の小中学校にコメを提供しました。市内の小学校の給食で子供たちが味わいました。「新米だからつやつやよ」「白！」「めっちゃきれい！」9月4日のお昼、西之表市の上西小学校の給食で出されたのは西之表市で収穫された新米コシヒカリです。地元で収穫された新米の美味しさを子供たちに味わってもらいたいと、JA種子屋久が西之表市産の新米コシヒカリ10