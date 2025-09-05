台風15号は午前9時頃、和歌山県北部に再上陸しました。気象庁が午前9時20分に発表しました。気象庁によると、5日9時には、台風の中心は御坊市付近の北緯33度55分、東経135度20分にあって、1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいるものと推定されています。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南側390キロ以内と北側165キロ以内では風速15メートル以上の強