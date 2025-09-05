神奈川県小田原市の下水道の延伸工事などを巡り、県警は5日、収賄容疑で逮捕された同市環境部長の男への贈賄容疑で市内の建設会社の元代表取締役と元営業部長の男性2人を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。