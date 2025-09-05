「#しんどい君へ」森崎ウィンさんからメッセージの動画はこちら俳優・アーティスト森崎ウィンさん（３５）ミャンマー出身の俳優・歌手の森崎ウィンさん（３５）は９歳の時に日本にやって来ました。日本語が全く分からず、学校では男子グループから「あっち行け」と仲間外れにされ、屋上で大泣きしました。厳しい両親には相談できず、逃げ場のない孤独な日々を過ごします。それでも、負けず嫌いの根性で立ち向かい、友達関係は