公益社団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」の田中紀子代表が5日までにX（旧ツイッター）を更新。芸能人の薬物逮捕をめぐる報道に私見を述べた。田中氏は、自宅で大麻を所持したとして麻薬取締法違反（共同所持）の疑いで逮捕された俳優清水尋也容疑者（26）の報道を受け、「マスコミは、警察とマトリの尻馬に乗って『大麻の危険』とか『大麻で人生ボロボロ』みたいな報道するのをやめて下さい」とし、続けて「アルコールの方