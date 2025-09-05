雨の様子（資料） 台風15号は、5日午前9時ごろに和歌山県北部に上陸し、太平洋側を東寄りに進む見込みです。高松地方気象台によると降り始めからの雨量は、多度津町で127.5ｍｍ、綾川町滝宮で96.5mm、高松市で95mmでした。香川県危機管理課によると、現時点で被害は確認されていません。