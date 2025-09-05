ドル円148.10円台実質賃金プラス転換とトランプ大統領令署名で日本資産に買い戻し きょう発表された日本7月の実質賃金が予想外のプラスとなったことや、トランプ米大統領が日本車関税引き下げの大統領令に署名したことが好感されており、日本資産に買い戻しの動きが見られる。円は対主要国通貨で上昇しドル円は148.13円付近に軟化、日経平均は一時600円超上昇した。債券価格も上昇（利回りは低下）