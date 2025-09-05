【エルサレム共同】支援物資を積んだ船団でパレスチナ自治区ガザを目指しているスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんは4日「私たちを投獄するというイスラエルの脅迫には屈しない」と強調した。SNSで発表した声明で、飢餓に苦しむガザの人々が「最も基本的な人権を奪われている」と訴えた。