「パイレーツ−ドジャース」（４日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は八回の第４打席で二飛に倒れた。２死走者無しでの打席。直前にパイレーツベンチはラミレスから変則左腕のシスクへスイッチしてきた。前日に絶叫内野安打を放った相手だが、初球のフォーシームを見逃した。２球目のスライダーにはバットを出さず、３球目の外角低めも見極めてバッティングカウントに持ち込んだ。４球目の内角ツーシームは空振り