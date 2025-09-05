台風15号はこの後、午後に関東地方に最も接近する見込みです。あす午前6時までの24時間に予想される雨量は多いところで、▼神奈川県で300ミリ、▼千葉県で200ミリなどとなっています。気象庁は、関東地方についても夜にかけて東京都や神奈川県、千葉県などで線状降水帯が発生するおそれがあると発表しました。大雨による災害が発生する危険度が急激に高まる可能性もあり、警戒が必要です。