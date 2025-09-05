ヤマトインターナショナルは高い。４日に関東財務局に提出された大量保有報告書で、投資運用会社のシルバーケイプ・インベストメンツ（ケイマン諸島）が保有するヤマトインタ株の割合が５．７３％と新たに５％を超えたことが判明した。保有目的は「純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある」としている。報告義務発生日は８月２８日。これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PR