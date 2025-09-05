コニカミノルタが大幅高で３日ぶりに反発している。同社は４日、高精細・高速印刷に適した産業用インクジェットヘッド「ＫＭ１０２４ｉシリーズ」の新製品として、溶剤への耐久性に優れた「ＫＭ１０２４ｉＳＨＥ－ＨＭ－ＬＶ」を発売したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 新製品は、溶剤に対する優れた耐久性を備えているのが特徴で、溶剤を含むディスプレー用材料、有機半導体材