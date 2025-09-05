ブックオフグループホールディングスが反発している。４日の取引終了後に発表した８月度の月次売上状況で、国内ブックオフ事業の既存店売上高が前年同月比９．３％増となり、５５カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。トレーディングカード・ホビー、書籍、貴金属・時計・ブランドバッグ、アパレルなどの売り上げが前年を上回った。なお、全店売上高は同９．４％増だった。 出所