日本マクドナルドホールディングスは小動き。４日取引終了後、月次ＩＲニュースを発表した。８月の既存店売上高は前年同月比５．３％増と、８カ月連続でプラスとなった。ハッピーセット「ポケモン」など、各種キャンペーンやそれに伴う期間限定商品の販売が奏功した。客数も同３．４％増とプラス基調を継続した。全店ベースの売上高は同６．７％増だった。 出所：MINKABU PRESS