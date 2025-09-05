JR西日本によりますと、台風１５号の影響で、きょう（９月５日）岡山・福山地区の一部線区（津山線・姫新線・因美線）では、始発列車から運転を見合わせていますが、以下の列車より運転を再開するということです。 吉備線は、運転を再開しています。 〇津山線【津山⇒岡山方面】・津山駅１０時３４分発「普通」岡山行き（１１時５６分着）【岡山⇒津山方面】・岡山駅１２時１８分発「普通」津山行き（１３時４６分着）