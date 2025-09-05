午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９６３、値下がり銘柄数は５７４、変わらずは７９銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に精密機器、鉄鋼、卸売、ゴム製品など。値下がりで目立つのは空運、石油・石炭、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS