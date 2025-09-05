スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは8月19日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」よりファンデーションを定番化しました。昨年限定発売した「乾燥さん保湿力スキンケアバームファンデーション」が、好評につき定番商品として仲間入り。とろけるように肌になじむバームが乾燥小じわやくすみを自然にカバーし、しっとり感を長時間キープします。メイク中もスキンケアのような保湿力で