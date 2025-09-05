5日朝、萩市で乗用車と自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた60代女性が死亡しました。萩警察署によりますと、5日午前９時ごろ、萩市土原の道路で、「車と人がぶつかって、頭から血を流している」と１１０番通報がありました。この事故で、自転車に乗っていた60代女性が病院に搬送されましたが、頭などを強く打っていて死亡しました。乗用車を運転していた女性にけがはないということです。警察によりますと、自転車は、