【ワシントン共同】ベセント米財務長官は4日、日米合意の実施に関する大統領令を受け「合意は両国の経済関係を強化し、トランプ大統領下での繁栄と協力の新たな黄金時代への決意を再確認するものだ」とX（旧ツイッター）に投稿した。