メガハウスは、『仮面ライダーBLACK』より「Ultimate Article 仮面ライダーBLACK」(37,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日13時より予約受け付けが開始となり、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「Ultimate Article 仮面ライダーBLACK」(37,400円)大迫力のスケール、リアルディテールと電子ギミックを備えたUltimate Articleシリーズに「仮面ライダーBLACK」が遂に