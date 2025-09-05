夏の日差しを受け、すくすくと稲穂が育つ三重県北部の田園地帯。独特の低いモーター音を響かせながら、少し小さな列車が姿を見せました。今回は三重県桑名市、東員町、いなべ市を走る三岐鉄道北勢線を紹介します。ＪＲ、近畿日本鉄道（近鉄）などの桑名駅と接続する西桑名駅から阿下喜駅までの２０.４キロを結びます。特徴は、線路幅７６２ミリの「ナローゲージ」（特殊狭軌）であること。ＪＲ在来線の１０６７ミリより狭く